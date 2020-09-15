الأمن الوطني يعلن اعتقال عنصرين من 'داعش' اشرفا على 'مجزرة البو نمر' في الانبار

اعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، القبض على عنصرين من "داعش" اشرفا على "مجزرة البو نمر" في محافظة الانبار.



وقال بيان للامن تلقته الخليج 365، انه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار من القاء القبض وفق مذكرة قضائية على اثنين من عناصر داعش الارهابية المنتمين لولاية الفلوجة ويعملون بما يسمى ديوان الجند بصفة امنيين؛ اذ جرى تدوين اقوالهما اصولياً، واعترفا بالاشراف على مجزرة البو نمر الذي استشهد فيها قرابة الخمسين مواطناً علاوة على الابلاغ عن الكثير من منتسبي الاجهزة الأمنية لغرض تصفيتهم".

واشار البيان الى انه "قد تم احالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".