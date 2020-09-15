أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف المواطنين في سوق شعبي في قضاء بعقوبة، من خلال عملية إستباقية نفذت "قبل التفجير بدقائق" تم من خلالها اعتقال "الإرهابي" الذي يحمل بحوزته عبوة ناسفة. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل دقائق من وقوعها.. رجال البدلات السوداء يحبطون جريمة مروعة في بعقوبة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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