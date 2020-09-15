حرب الألغام تحصد 6 مدنيين في الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 - مقديشو- أيانلي عبدي الثلاثاء 2020/9/15 04:07 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/9/15 04:07 م بتوقيت أبوظبي

قتل 6 مدنيين في انفجار لغم أرضي زرع على جانب طريق سريع قرب مدينة حدر جنوب غربي الصومال. واعتادت حركة الشباب الإرهابية زرع ألغام على الطرق لاستهداف الدوريات الأمنية لكن ضحاياها غالبا من المدنيين. ولم تتبن حركة الشباب التفجير الأخير حتى 11:53 ت ج، لكن وسائل إعلام محلية حملتها المسؤولية. Advertisements وأشارت وسائل الإعلام إلى أن اللغم انفجر في مركبة كان يستقلها 6 مدنيين. وكثفت قوى الأمن في الصومال مؤخرا من عملياتها الاستباقية ضد زرع الألغام عبر قوة حماية الشعب التابعة للاستخبارات والتي تعمل في الميدان بزي مدني. وتقاتل حركة الشباب السلطات منذ عام 2004 وتشكل عملياتها موجات من المد والجزر للسيطرة الأرض، فيما تجابهها قوات أفريقية وأمريكية.

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