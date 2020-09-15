أنستقرام ينعش نافالني من الغيبوبة بصورة مع زوجته

بعد أسبوع على استيقاظه من غيبوبة اصطناعية دخل فيها لأسابيع بعد الاشتباه بتعرضه لمحاولة تسميم، ظهر المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، لأول مرة على تطبيق أنستقرام.

ظهورٌ أرفقه بصورة مع زوجته وابنيه، ورسالة عبّر فيها عن سعادته من التنفس بدون أجهزة، في المستشفى الألماني الذي يعالج فيه منذ تعرضه للوعكة الصحية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي.

وكتب نافالني في رسالته إنه لا يستطيع أن يقوم بأي شيء تقريباً، لكنه تمكن بالأمس من التنفس بمفرده "طوال النهار".

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وقال ممازحا "أعجبني الأمر (التنفس بدون الأجهزة)، إنها عملية مذهلة"، متوجها لمتابعيه "لقد اشتقت لكم".

وأمس أعلن مستشفى شاريتيه في برلين، أن المعارض الروسي بإمكانه "التخلي تماما عن التنفس الاصطناعي".

وأثارت أزمة نافالني خلافا بين روسيا والغرب خصوصا ألمانيا التي تقول إن لديها أدلة تثبت أن المعارض تعرض لعملية تسميم، وهو ما ترفضه موسكو التي وصفت محاولات تحميلها المسؤولية بـ"السخيفة".