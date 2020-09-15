قطر تلمح إلى إحراز تقدم لإنهاء أزمتها مع رباعي المقاطعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر إحراز تقدم قريبا نحو إنهاء الأزمة بين الدوحة والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.



وقالت الخاطر في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج"، الإثنين: "ربما يُحرز تقدم قريبا نحو إنهاء مقاطعة دامت ثلاث سنوات لبلدها من قبل الرباعي العربي السعودية والإمارات ومصر والبحرين".

وأوضحت الخاطر أن الجهود التي تدعمها الكويت لم تصل بعد إلى نقطة تحول، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وزادت: "خلال الشهرين الماضيين، كانت هناك رسائل ورسل يتحركون ذهابا وإيابا. من المبكر جدا الحديث عن تقدم حقيقي"؛ لكن "الأسابيع القليلة المقبلة ربما تكشف شيئا جديدا"، دون الحديث عن مزيد من التفاصيل.

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وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قررت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، مقاطعة قطر، في ظل استمرار تعنت نظام الدوحة بديكتاتورية في الداخل ودعم للإرهاب في الخارج.

وزعمت الخاطر أن المفاوضات تجاوزت الطلبات الـ13 التي قدمتها الدول المقاطعة في وقت مبكر كأساس لأي حل.

وتشمل هذه الإجراءات إغلاق قناة "الجزيرة" التي تمولها الدولة في قطر، التي تهاجم باستمرار قادة وحكومات المنطقة.

وأردفت قائلة: "لقد تجاوزنا هذه النقطة. والنقطة التي وصلنا إليها هي الانخراط بشكل بناء في مفاوضات ومناقشات غير مشروطة، التي لا تحتاج بالضرورة إلى إشراك جميع الأطراف في وقت واحد".