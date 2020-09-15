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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تسجل 140 حالة وفاة و 2705 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 407 آلاف حالة، بعد تسجيل2705 إصابات جديدة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23 ألفا و 453 حالة، بعد تسجيل 140 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ولفتت إلى أن عدد المتعافين اقترب من 350 ألفا.
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