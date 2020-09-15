شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 8 إصابات بفيروس كورونا جميعها وافدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الصين ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا المستجد جميعها لحالات وافدة، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة الوافدة إلى 2653.



و ذكرت اللجنة الصحية الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، ان من بين الحالات الوافدة الجديدة، تم تسجيل أربع حالات في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من شانغهاي و جرحيان و سيتشوان و يوننان، فيما لم تُسجل حالات وفاة بينهم.

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