شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت :شفاء 718 أصابه من مرض كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الثلاثاء ، شفاء 718 اصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلع اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء الى 86219 حالة.



واكدت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية(كونا) تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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