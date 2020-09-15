ترامب يهدد ايران بالرد بشكل مضاعف على أي استهداف يطال الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،النظام الإيران من شن أيّ هجوم على الولايات المتّحدة، وهدد بالرد بشكل مضاعف على أي استهداف يطال الولايات المتحدة انتقاماً لمقتل قائد "فيلق القدس" الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" الإيراني، قاسم سليماني.



وقال الرئيس الامريكي "وفقاً لتقارير صحافية، ربما تخطط إيران لاغتيال، أو هجوم آخر، ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بها على مدى سنوات عديدة".

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وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)"أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة سيكون الرد الامريكي اقوى بألف مرة".

واشار موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي نقلاً عن مسؤولين امريكيين ،الى إنّ أجهزة الاستخبارات تعتقد أنّ الحكومة الإيرانية تخطط لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا لانا ماركس القريبة من ترامب قبل الانتخابات الرئاسية..لافتاً الى إن هذه الخطّة اكتشفتها واشنطن في الربيع وأصبحت معالمها أوضح في الأسابيع الأخيرة..منوهاً أنّ طهران خطّطت لاغتيال السفيرة ماركس انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "نقول بوضوح لجمهورية إيران إن هذا النوع من النشاطات مهاجمة أي أميركي في أي مكان وفي أي وقت، سواء كان دبلوماسيا أميركيا أو سفيرا أو عسكريا غير مقبول إطلاقا وسنفعل كلّ ما بوسعنا لحماية كلّ مسؤول في وزارة الخارجية".