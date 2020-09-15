شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إخماد حريق في مبنى بالحي التجاري وسط بيروت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اخمد الدفاع المدني اللبناني اليوم، حريقا نشب في مبنى بالحي التجاري في وسط العاصمة بيروت.

Advertisements وكان الحريق قد شب في المبنى المطل على البحر والمقام على طراز معماري حديث. والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء. وكان حريق كبير قد اندلع الأسبوع الماضي في منطقة مرفأ بيروت الذي شهد الانفجار المروع في الرابع من أغسطس .

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