فيروس كورونا تسبب في إعادة خطط التنمية إلى الوراء "لاكثر عشرين عاما"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):

أظهر تقرير سنوي مفصل أصدرته مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية الأثر السلبي لتفشي فيروس كورونا على العديد من أهداف التنمية المستدامة التى سبق وأعلنتها الأمم المتحدة.

وبحسب التقرير ، أعاد تفشي الفيروس التنمية إلى الوراء لأكثر من عقدين، وعرّض عشرات الملايين من الناس لمزيد من الفقر وعدم المساواة والمرض.

وفي مقابلة مع بي بي سي ، قال بيل جيتس إنه من المحتمل أن يكون هناك لقاح فعال لفيروس كورونا بحلول أوائل العام المقبل.