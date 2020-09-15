فيروس كورونا تسبب في إعادة خطط التنمية إلى الوراء "لاكثر عشرين عاما"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):
أظهر تقرير سنوي مفصل أصدرته مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية الأثر السلبي لتفشي فيروس كورونا على العديد من أهداف التنمية المستدامة التى سبق وأعلنتها الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير ، أعاد تفشي الفيروس التنمية إلى الوراء لأكثر من عقدين، وعرّض عشرات الملايين من الناس لمزيد من الفقر وعدم المساواة والمرض.
وفي مقابلة مع بي بي سي ، قال بيل جيتس إنه من المحتمل أن يكون هناك لقاح فعال لفيروس كورونا بحلول أوائل العام المقبل.
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