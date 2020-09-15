فيروس كورونا: انطلاق العام الدراسي في تونس وسط إجراءات احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (بي بي سي):
بدأ التلاميذ وطلاب الجامعات في تونس عامهم الدراسي الجديد وسط تفعيل لعدد من التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وسجلت وزارة الصحة التونسية في نهاية الأسبوع الماضي حدوث نحو 750 إصابة جديدة بالفيروس فيما تتصاعد حالات العدوى المحلية ومعدلات انتقالها منذ إعادة فتح الحدود في نهاية يونيو الماضي.
وقالت حكومة هشام المشيشي إنها قامت بتخصيص نحو أحد عشر مليون دولار من أجل صيانة المنشآت التعليمية وتهيئتها.
يذكر أن المشيشي الذي تولى منصبه كرئيس وزراء البلاد قبل أقل من شهرين، قد صرح قبل بضعة أيام، أن قطاع الصحة في بلاده يشكو عدة نقائص على مستوى الإمكانات المادية والموارد البشرية معا.
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