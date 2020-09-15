وزير النقل: وصول 13 عربة ركاب سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، إنه وصلت دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية؛ ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 81 عربة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة.

وتعد الصفقة أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة "ترانس ماش" الروسية الممثل للتحالف الروسي- المجري بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

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وأكد وزير النقل أن العربات الـ13 التي وصلت؛ هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وأن هناك 22 عربة جديدة أخرى ستصل قبل نهاية هذا الشهر، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريًّا، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار الوزير إلى أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة؛ وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأوضح الوزير أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد؛ ليرى المواطن شهريًّا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة؛ وهو ما سيسهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة إلى جمهور الركاب.