أكتوبر المقبل.. افتتاح متحف شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يجري افتتاح متحف شرم الشيخ في بداية أكتوبر المقبل، وجرى انشائه وتجهيزه على أعلى مستوى، ليصبح من أهم المزارات السياحية بالمدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى بناء المتحف على مساحة 209000م2، منهم ١٥ ألف متر مساحات خضراء ومشايات، ويضم 17 بازارًا سياحيًا، و 9 محال للحرف اليدوية، و 9 مطاعم وجبات سريعة، ومبنى إداري و٤ قاعات إحداهما قاعة التهيئة المرئية لعرض الآثار، والثانية قاعة الحضارات، وتتضمن معروضات للحضارات المصرية القديمة والحضارات الأخرى، وقاعة العرض المتحفي لعرض قطع أثرية وتماثيل، وقاعة لكبار الزوار.

وأوضح المحافظ أن المتحف يبرز دور مصر من الناحية الأثرية والتاريخية، كونه يضم 7000 قطعة أثرية، تبدأ من العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث، إضافة إلى أن المتحف يوفر حوالي 1000 فرصة عمل لأبناء سيناء من أثريين، ومرممين، وإداريين، وعاملين بالبازارات والكافيتريات.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار نظمت حملة دعائية للإعلان عن افتتاح المتحف، للفت أنظار السائحين إلى وجود مقصد سياحي رئيسي في شرم الشيخ، وتتضمن الحملة لافتات عليها اسم المتحف باللغتين ‎العربية والإنجليزية، وصورة لبعض القطع الأثرية المميزة به، ومسارات الطرق والمسافات والاتجاهات المؤدية إلى المتحف، لتسهيل وصول الزائرين إليه.