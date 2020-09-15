منظومة الدفاع في السفارة الأمريكية ببغداد تتصدى لهجوم صاروخي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (بي بي سي):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن منظومة الدفاع في السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية تصدت لهجوم تم فجر يوم الثلاثاء بصاروخي كاتيوشا.

وبحسب بيان للخلية، تمت مواجهة الصاروخين في الجو .

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وأضاف بيان الخلية أنه تم تحديد موقع انطلاق الصاروخين غربي وسط بغداد .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث , غير أن الهجمات التي تتعرض لها القوات والمصالح الامريكية , فضلا عن إمدادات قوات التحالف الدولي باتت تتكرر بشكل شبه يومي خلال الأشهر الماضية .

وتتهم واشنطن فصائل مسلحة موالية لإيران بالوقوف وراءها.