محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
واصل المجلس الطبي العام والمتخصص التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، توقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
وأشار الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، مدير مديرية الشئون الصحية، إلى أنه يجري توقيع الكشف من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساًء بالمجلس الطبي العام، والمعمل المشترك التابع لمديرية الصحة، موضحًا أن الأوراق المطلوبة هي: بطاقة الرقم القومي سارية مع صورة لها ويجرى الإطلاع على الأصل وتسليم الصورة، و6 صور شخصية، بالإضافة إلى رسوم الكشف الطبي للمرشحين وهي 2850 جنيهًا تدفع بـ"الفيزا كارد"، ويضاف إليها 5% ضريبة في حالة عدم وجود "فيزا كارد".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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