إخماد حريق جذوع أشجار نخيل بجوار مزرعة دواجن شهيرة بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حريقا اندلع في جذوع أشجار نخيل بقطعة أرض مجاورة لمزرعة دواجن شهيرة بمركز العياط. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بقطعة أرض بقرية برنشت. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ ٤ سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء جنوب الجيزة. Advertisements وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع بجذوع أشجار نخيل بقطعة أرض على مساحة ٥٠٠ متر من أصل ٧٥٠ مترا. وتم منع امتداد الحريق إلى مزرعة دواجن شهيرة، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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