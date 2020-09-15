إيران تتعهد برد حاسم إذا ارتكبت أمريكا "أي خطأ استراتيجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

تعهدت إيران، الثلاثاء، برد حاسم على الولايات المتحدة إذا ما ارتكبت "أي خطأ استراتيجي"، وذلك ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم بهجوم "أكبر بألف مرة" إذا هاجمت طهران بلاده.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، القول :"في حال وقوع أي خطأ استراتيجي، ستشهد الولايات المتحدة ردا حاسما من قبل إيران".

وغرّد ترامب عبر تويتر: "وفقا لتقارير صحفية، ربما تخطط إيران لعملية اغتيال أو لهجوم آخر ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القيادي الإرهابي (قاسم) سليماني ... أي هجوم من جانب إيران وبأي شكل ضد الولايات المتحدة سيقابله هجوم على إيران أكبر قوة بألف مرة".

وعلق ربيعي على تغريدة ترامب بالقول: "من المؤسف أن رئيس دولة يدعي أن لديه نظام حكم ونظاما عالميين يقدم تعليقا سريعا ومصطنعا ومشوها على أساس ضعيف".