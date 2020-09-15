نوّاب حركة الشعب يؤكّدون العمل على بعث إئتلافٍ برلماني مدني وإجتماعي لخلق التوازن بالبرلمان

أكد نواب حركة الشعب بالبرلمان في بيان اليوم، الاثنين 14 سبتمبر 2020، إلتزامهم الدائم بالعمل صلب البرلمان وفي الساحة السياسية والشعبيّة والتصدّي لكل المشاريع المشبوهة والخطيرة التي يراد تمريرها وطنيا وقوميّا والعمل على بعث إئتلاف برلماني مدني وإجتماعي، ما من شأنه أن يخلق توازنا داخل المجلس ويساعد على أخلقة عمله وجعله سندًا للدّفاع عن القضايا الوطنية والسيادية والتصدّي للإرهاب والفساد.

وعبّروا عن وقوفهم التام إلى جانب أبناء جهة مدنين ومطالبهم المشروعة في التنمية والحياة الكريمة والقطع مع سياسة التهميش وخلق مناخ سياسي واقتصادي محدثا للنّمو وباعثا للتّنمية، ما يحمي شباب الجهة من مخاطر الإنحراف والتّطرف والهجرة السرّية والعمل على إحياء المشروع الصيني العملاق والسّكة الحديدية مدنين-قابس والقنطرة أجيم الجرف والمدينة الاقتصادية بميناء جرجيس التجاري.

ودعا نواب الحركة هياكلهم في كل الجهات إلى مزبد العمل والانغماس في النّسيج الاجتماعية إستعدادا للمحطات السياسية والاقتصادية القادمة حتى تتمكّن الحركة من ترسيخ تواجدها السياسي والشعبي والنيابي بما يؤهلها لتطبيق خياراتها لحماية البلاد ومقدراتها ومستقبل أجيالها.

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وأدانوا العملية الإرهابية الجبانة التي إستهدفت قوات الحرس الوطني التي ذهب ضحيتها الوكيل سامي مرابط وجرح فيها الوكيل رامي الإمام، معلنين وقوفهم سدّا منيعا ضد الإرهاب أيا كان مأتاه إلى جانب القوات الحاملة للسلاح.

وعبروا عن إدانتهم هرولة الأنظمة العربية نحو التطبيع مع عصابات الكيان الصهيوني و يهيبون بكل القوى القومية والوطنية في كل الأقطار العربية للتصدي لكل المشاريع التي تستهدف أمنها من المحيط إلى الخليج وفي مقدمتها التطبيع مع العدو، معربين عن تمسكهم بضرورة تجريم التطبيع بشكل قانوني وعاجل.