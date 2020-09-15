رئيس أفغانستان والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يبحثان عملية السلام مع طالبان

بحث الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني خلال مكالمة هاتفية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عملية السلام الجارية وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

ورحب بوريل، وفق ما أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الثلاثاء، ببدء المحادثات بين الأفغان، وصرح بأن إطلاقها قد يؤدي إلى

تحقيق سلام طويل الأمد في أفغانستان.. كما أكد أن مفاوضات السلام يجب أن تكون شاملة وتحافظ على الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية منذ عام 2001، بما في ذلك حقوق المرأة.وركزا على مفاوضات السلام الأفغانية التي ستجرى مع وقف إطلاق نار شامل وفوري.. وقال الممثل إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بوعده تجاه الشعب الأفغاني بالتوصل إلى سلام دائم وأمن وموثوقية ذاتية.وفي غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة إن بوريل سيرسل رسالة إلى طالبان مفادها أن المساعدات الأوروبية المستقبلية لأفغانستان مرتبطة بقيم الجمهورية.ومن المقرر أن يزور الممثل الأوروبي الأعلى أفغانستان في الوقت المناسب ليعلن التضامن والتعاون مع أفغانستان.