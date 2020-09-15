البطالة تدق أبواب إسرائيل بسبب كورونا

ذكر موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، أن إسرائيل ستشهد ارتفاع في معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة، نتيجة لقرار الحكومة الإسرائيلية بفرض الغلق الشامل لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.



وعقب أوري جرينفيلد، أحد كبار الاقتصاديين في إسرائيل، على قرار الإغلاق في الأيام الأخيرة بسبب فيروس كورونا، قائلا "من المرجح أن يؤدي الدخول في إغلاق آخر إلى ارتفاع متجدد في معدل البطالة، حيث سيتعين على العديد من اصحاب الأعمال تقليل قوة العمل لديهم، وسينعكس ذلك بالسلب على الاقتصاد".



كانت وزارة المالية الإسرائيلية أعلنت، عن خفض إعانات البطالة التي يتم منحها للعاطلين عن العمل بنسبة 10٪ في الشهر، نتيجة لانخفاض معدل البطالة الذي حدده المكتب المركزي للإحصاء إلى أقل من 10٪ في أغسطس الماضي.



وحذر وزير العمل الحكومة، من قطع إعانات البطالة في هذا التوقيت، قبل الإغلاق، وأنها خطوة غير مسؤولة ستلحق أضرارا فادحة بمئات الآلاف من العاطلين عن العمل.



يذكر أن سجل المكتب المركزي للإحصاء، انخفاض بنسبة 0.7 ٪ في معدل البطالة ، وهو 31000 شخص في أغسطس الماضي، وبحسب إحصائية سي بي إس الذي يشمل العاطلين عن العمل والعاملين في الجيش الإسرائيلي ، بلغ معدل البطالة 11.9٪ في يوليو الماضي – وهو 497 ألف شخص، وانخفض في أغسطس إلى 11.2٪ - أي 468 ألفًا.



وبحسب تقديرات وزارة المالية، فإن معدل البطالة نهاية هذا العام في حال تفاقم كورونا وحتى في

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غضون ثلاثة أشهر ونصف من الإغلاق ، سيكون معدل البطالة أعلى بنسبة 3٪ من الوضع الحالي وسيصل عدد العاطلين عن العمل إلى حوالي 600 ألف عاطل بدلاً من 500 ألف اليوم.



وأشارت مؤسسة التأمين الوطني، إلى أنه يوجد حاليًا حوالي 450.000 الف متلقي لاعانات البطالة، إلى جانب حوالي 50000 الف متلقي لدعم الدخل وحوالي 80.000 من مطالبي إعانات البطالة المرفوضين.



ووفقًا لتقديرات دائرة التوظيف، فإن التكلفة الحالية لدفع إعانات البطالة لـ 100,000 عاطل عن العمل هي 460 مليون شيكل، أي 920 مليون شيكل لـ 200,000 و 1.15 مليار شيكل لربع مليون عاطل شهريًا.



و منذ بداية الأزمة في شهر مارس الماضي ، دفع الضمان الاجتماعي للعاطلين 12.4 مليار شيكل ، منها 10.8 مليار شيكل للمطالبات الجديدة.

يذكر أن قررت الحكومة الإسرائيلية فرض غلق شامل، بعد تفاقم اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من سرعة انتشاره والسيطرة عليه.