الصحة العمانية: إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 90660 إصابة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 90660 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن عدد الوفيات بلغ 797 بنسبة 8ر0%، والعدد الإجمالي للمتعافين وصل 84113 لتصل نسبة الشفاء إلى 7ر92%. وكالة الأنباء العمانية - أن عدد الوفيات بلغ 797 بنسبة 8ر0%، والعدد الإجمالي للمتعافين وصل 84113 لتصل نسبة الشفاء إلى 7ر92%. وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ /26/ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى /488/ والمنومين في العناية المركزة .

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