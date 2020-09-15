الصحة العالمية: فيروس كورونا أعراضه خفيفة على الأطفال ولا يلزمهم العلاج بـ"الريمديسفير"

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أعراضه خفيفة على الأطفال ولا يلزمهم العلاج بعقار الريمديسفير.
في بعض الدول منها الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أن الأعراض تختلف من شخص لآخر.
وقالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك أعراضًا مختلفة لفيروس كورونا مع زيادة الإصابات
يتم التركيز على علاج الحالات الخطرة، مشيرة إلى أن عقار الريمديسفير ثبت أنه يخفف من أعراض فيروس كورونا ومن عدد أيام الإصابة من 16 يوما إلى 9 أيام، وأجريت العديد من التجارب عليه للبالغين وليس الأطفال.
وأضافت الحجة، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب اليوم الثلاثاء، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، أنه
وأشارت إلى أن المنظمة تتعاون مع الشركات المنتجة للعقار لتوفيره بكميات أكبر لأنه لم يكن متوفرًا كثيرا.
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