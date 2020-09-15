صاروخ يقتل تونسيا بالقاعدة في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء إن قياديا تونسيا في تنظيم ما يسمى "حراس الدين" المرتبط بالقاعدة قتل في غارة جوية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.وفقل لموقع سكاي نيوز عربية.

و وضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن يكون القيادي المعروف باسم "سيّاف التونسي" قد قتل من جراء صاروخ أطلقته طائرة أميركية مسيّرة . وقال عبد الرحمن: "استهدفت الطائرة المسيّرة سيارة القيادي في تنظيم حراس الدين في مدينة إدلب مما أدى إلى مقتله".

وكانت طائرات أميركية مسيرة استهدفت في الماضي عددا من قادة من تنظيم القاعدة في محافظة إدلب.

وفقا للمرصد استُهدفت السيارة بـ"صواريخ من نوع نينجا (يسمى أيضا جهنم)" وهي صواريخ

دقيقة استخدمتها القوات الأميركية سابقاً في عمليات طالت المتطرفين في سوريا.

وأفاد المرصد التونسي المستهدف أحد قادة جبهة النصرة التي سيطرت مع فصائل معارضة أخرى على كامل محافظة إدلب صيف العام 2015 لتعلن بعدها فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة ومن ثم تتخذ هيئة تحرير الشام تسمية لها.

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وأوضح عبد الرحمن أنه "جرى فصل سياف التونسي من جبهة النصرة بعد اعتباره مسؤولا عن مجزرة استهدفت مواطنين دروزا" في قرية قلب لوزة في المحافظة.

وانضمّ لاحقاً إلى تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة.

و في وقت سابق في

يونيو 2015 قتل 20 مواطنا درزيا برصاص جبهة النصرة في القرية وأعلنت جبهة النصرة لاحقا أنها "ستحاكم" المتورطين في صفوفها.

والجدير بالذكر أنه منذ بدء النزاع في العام 2011 تزدحم الأجواء السورية بالطائرات الحربية من طائرات التحالف الدولي بقيادة أميركية التي تقوم بحرب على المجموعات الإرهابية وطائرات روسية تدعم قوات الحكومة السورية في معاركها ضد فصائل سورية متطرفة أو أخرى إرهابية. كما تنفذ طائرات تركية وأخرى عراقية غارات قرب حدودهما وتشن إسرائيل باستمرار ضربات في سوريا. واستهدفت القوات الأميركية مراراً قياديين متطرفين في إدلب.

وينشط تنظيم "حراس الدين" الذي تأسس في العام 2018 ويضم مئات المقاتلين، في إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام التي تسيطر حالياً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية.