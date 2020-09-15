الأردن: قرارات جديدة لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت المملكة العربية الأردنية حزمة قرارات جديدة لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع إصابات كورونا، وكشفت الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أعلن عن حزمة قرارات جديدة تبدأ من بعد غد الخميس 17 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوعين، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا



تشمل القرارات إغلاق صالات المطاعم والمقاهي والاكتفاء بخدمة التوصيل والمناولة، وإغلاق معظم مراحل التعليم والاكتفاء بالتعليم عن

بعد، وإغلاق الأسواق الشعبية في جميع المحافظات، وإغلاق المساجد في جميع المحافظات.كما تشمل القرارات تعليق إقامة الصلوات والقداس في كنائس الأردن كافة، وتنظيم آليات عمل الأسواق المركزية، والاكتفاء بالحد الأدنى من الموظفين بالقطاعين العام والحكومي، وبالحد الذي يسمح بتسيير العمل.يأتي ذلك في ظل ما تشهده الأردن من زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يعتقد أن الأردن دخلت في مرحلة تفشي الوباء.تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خصوصًا في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.