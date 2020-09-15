تعرف على الوظائف الإدارية الجديدة بصندوق الاستثمارات العامة بالرياض

بعد كشف صندوق الاستثمارات العامة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف إدارية للجنسين من حملة البكالوريوس، موضحة شروط كل وظيفة، والشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين، زادت معدلات البحث من قبل المواطنين السعوديين على الصندوق لمعرفة تفاصيل فرص العمل المعلن عنها، مما جعله يتصدر محرك البحث جوجل.

شروط التقدم لوظائف صندوق الاستثمارات العامة

- أن يكون المتقدمين سعوديين الجنسية.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس"office" المختلفة.

- توفر المتطلبات التي حددها الصندوق في الوصف الوظيفي، والتي سوف نستعرضها في السطور التالية.

الوصف الوظيفي والشروط

- محلل مخاطر الاستثمار - قطاع الاستثمارات المحلية القابضة "Investment Risk Analyst – LHD"

الشروط المطلوبة: بكالوريوس فأعلى "هندسة، إحصاء، مالية، إدارة أعمال"مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات الخدمات المالية أو الاستشارات المالية.

الوصف الوظيفي: الإشراف على جميع قضايا مخاطر الاستثمار المتعلقة بقطاع الاستثمارات المحلية وإجراء تقييم مستقل لمخاطر الاستثمار

بالصفقات الجديدة.

- محلل مخاطر الاستثمار - قطاع الاستثمارات الدولية "Investment Risk Analyst – IID"

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الشروط: بكالوريوس فأعلى "هندسة، إحصاء، مالية، إدارة أعمال" مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات الخدمات المالية أو الاستشارات المالية.

الوصف الوظيفي: الإشراف على جميع قضايا مخاطر الاستثمار المتعلقة بقطاع الاستثمارات الدولية وإجراء تقييم مستقل لمخاطر الاستثمار

بالصفقات الجديدة.

- رئيس تغطية مخاطر الاستثمار العقاري المحلي "Head of Investment Risk Coverage for Local Real Estate Investment – LREI"

الشروط: بكالوريوس فأعلى "هندسة، إحصاء، مالية، إدارة أعمال" مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات الخدمات المالية أو الاستشارات المالية.

الوصف الوظيفي: الإشراف على جميع قضايا مخاطر الاستثمار المتعلقة بقطاع الاستثمارات العقارية المحلية وقطاع تطوير البنى التحتية والمشاريع السعودية الكبرى.

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نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة

تم تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي في عام 1971م، بموجب مرسوم ملكي بمهمة أساسية وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، فيما ساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء، بجانب قطاعات أخرى ومشاريع داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.