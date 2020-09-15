ألمانيا تسجل 1407 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 261 ألفًا و762 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1407 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة

في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 261 ألفًا و762 حالة.



نقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه سجل

12 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و362 حالة.



وأوضح أن هناك 17 ألفًا و800 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد.. بينما تعافى حتى الآن 234 ألفًا و600 شخص من الفيروس.