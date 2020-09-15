إيران تصف تهديدات ترامب بـ”الضعيفة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 16 دقيقة

وصفت إيران تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بأنه ضعيفة وتأتي ضمن الحملة الدعائية الانتخابية .

وعلق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الثلاثاء، على التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن حرب ضد طهران، في حال أقدمت على أي هجوم ضد الولايات المتحدة.

وقال ربيعي، في مؤتمر صحفي، بعدما أشار تقرير أمريكي إلى أن إيران كانت تخطط لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا: إن ”تصريحات دونالد ترامب ضعيفة، وتبدو وكأنها توصيات ضمن الحرب النفسية ضد منطقتنا“.

وأضاف ربيعي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، أن ”الولايات المتحدة أشعلت سابقاً حروباً في المنطقة بناء على تقارير محرفة“، معتبراً أن تصريحات ترامب تأتي ضمن الحملة الدعائية الانتخابية.

Advertisements

وكان ترامب قد حذر مساء الاثنين عبر تغريدة له على ”تويتر“، إيران من شن أي هجوم ضد الولايات المتحدة، مؤكداً أن ”الرد الأمريكي سيكون أقوى ألف مرة“.

وجاءت تهديدات ترامب بعدما كشفت صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية، أمس، عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا، لانا ماركس، رداً على اغتيال قائد ”فيلق القدس“، الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي تمت تصفيته بطائرة مسيرة مطلع يناير/ كانون الثاني في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين: إن ”الاتهام الأمريكي هو بمثابة مزاعم لا أساس لها من الصحة، وهي جزء من الهجوم الذي تشنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران“.

وأضاف: ”ننصح المسؤولين الأمريكيين بالامتناع عن اللجوء إلى أساليب التكرار لخلق جو معادٍ لإيران في الساحة الدولية“، معتبراً ما نشرته صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية بشأن مخطط الاغتيال، بأنه ”زائف“.