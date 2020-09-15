نافالني يكشف عن حالته الصحية وينشر صورة له من داخل المستشفى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 8 دقائق

قال المعارض الروسي أليكسي نافالني أن حالته الصحية في تحسن ولكنه لا زال لا يستطيع المشي ، وهناك تحسن في عملية التنفس .

ونشر المعارض الروسي أليكسي نافالني صورة له عبر حسابه على انستغرام كاشفا عن حالته الصحية.

ويظهر نافالني في صورته الجديدة فاتحا عينيه وجالسا على سريره في المستشفى وإلى جانبه زوجته.

وكشف نافالني مستجدات حالته الصحية، معلقا على الصورة: ”مرحبا اشتقت لكم، ما زلت لا أستطيع أن أقوم بأي شيء تقريبا، لكن بالأمس تمكنت من التنفس بمفردي طوال اليوم“.

ويعالج نافالني حاليا في مستشفى بألمانيا حيث نقل إليها جوا، وذلك بعد أن شعر بالاعياء ومن ثم دخل في غيبوبة خلال رحلة جوية في سيبيريا الشهر الماضي.

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وكانت برلين قد أعلنت أنها توصلت إلى أدلة على تعرض نافالني للتسميم باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك.

أعلن مستشفى شاريتيه في برلين الاثنين أن الحالة الصحية للمعارض الروسي أليكسي نافالني ما زالت تتحسن وبات “بإمكانه النهوض من سريره”.

وبات بامكان المعارض الأبرز للكرملين الذي وقع ضحية تسميم في العشرين من آب/أغسطس في سيبيريا بحسب أوساطه، “التخلي تماما عن التنفس الاصطناعي”، بحسب المستشفى الذي لم يشر بخلاف بيانات سابقة، الى آثار جانبية محتملة يمكن أن يعانيها المريض على المدى البعيد.

في هذا الوقت، تزايد الضغط على روسيا لتقديم توضيحات، بعد تأكيد مختبرات أوروبية استخدام مادة سامة للأعصاب من نوع نوفيتشوك ضد نافالني.

وقال المتحدث باسم حكومة المستشارة أنغيلا ميركل شتيفن زايبرت إن الحكومة الألمانية تكرر “دعوتها الموجهة إلى روسيا لتقديم إيضاحات بشأن ما حصل” مع نافالني.