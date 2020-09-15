بني ملال .. العثور على “متشرد” جثة هامدة داخل أحد المحلات المهجورة

عثر مواطنون، فجر اليوم الثلاثاء، على جثة شخص، يعيش وضعية التشرد داخل أحد المحلات المهجورة “كاراج”، في ساحة المقاومة في بني ملال.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك في عقده الرابع، يعاني التشرد منذ سنوات، وعادة مايبيت في إحدى المحلات المهجورة “كاراج” في حين تجهل إلى حدود الساعة طبيعة الوفاة.
وأضاف المصدر ذاته أنه فور علمها بالخبر، استنفرت السلطات المحلية، والمصالح الأمنية عناصرها في مكان الحادث، حيث عاينت جثة الهالك، فيما فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.
ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، من أجل إخضاعها لتشريح الطبي، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
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