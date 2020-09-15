مسلسل شبيه بقصة الطفل عدنان.. الوالي: كأننا سبقنا الزمن وعلمنا ماذا سيحدث

كشف الفنان رشيد الوالي، أمس الاثنين، أن مسلسله الجديد “باب البحر”، يحكي قصة شبيهة بواقعة الطفل عدنان في طنجة، وكأن سيناريو المسلسل تنبأ بها.

وقال رشيد الوالي في تعليق على صورة، نشرها رفقة الممثلة، وكاتبة السيناريو، سامية أقريو: “شخصيتان من مسلسل باب البحر . وكأننا سبقنا الزمن. علمنا بما كان سيحدث. اختطاف الأطفال أمر مروع جدا، وفي نظراتنا خوف أم وجرح أب ومصير مجهول”.

وتحدث الوالي عن الشخصيتين: “قد يختار من كتب العمل، سامية أقريو، وجواد لحلو نهايتهما، وإن اختار قاتل عدنان نهاية مروعة ليس فيها أي أمل… ردوا بالكم على ولادكم وإخوانكم وجيرانكم”.

وكان تصوير “باب البحر” قد انطلق، قبل أسابيع من الآن، حيث نشر الوالي من حين لآخر، صورا من كواليس التصوير، غير أنه لأول مرة يكشف موضوع العمل، وهو ظاهرة اختطاف الأطفال.