سورية: سقوط مقاتلة أميركيّة في ريف اليعربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة مروحيّة أميركية في قرية تل حداد بريف اليعربية. وقال مراسل الوكالة في الحسكة إن "المدرعات الأميركيّة تطوّق المكان".

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