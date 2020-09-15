شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 5529 إصابة جديدة بكورونا و 150 وفاة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 5529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى مليون و 73849 حالة وهي رابع أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وقالت السلطات إن 150 شخصا توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في روسيا إلى 18785.

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