- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مروحية أمريكية في مدينة الحسكة السورية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء بسقوط مروحية أمريكية في محافظة الحسكة بشمال شرق سورية.
وذكرت "سانا" على موقعها الإلكتروني اليوم أن المروحية سقطت في قرية تل حداد بريف اليعربية، مشيرة إلى أن مدرعات أمريكية قامت بتطويق الموقع.
وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الطائرة سقطت، دون تحديد سبب سقوطها أو مصير طاقمها، مستبعدة أن " يكون سقوط المروحية ناجما عن استهداف أرضي ولكن على الأغلب سقوطها بسبب عطل فني".
وتعد هذه أول طائرة أمريكية تسقط في محافظة الحسكة بعد انتهاء المعارك مع تنظيم داعش نهاية شهر مارس 2019 .
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط مروحية أمريكية في مدينة الحسكة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.