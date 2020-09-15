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سقوط مروحية أمريكية في مدينة الحسكة السورية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء بسقوط مروحية أمريكية في محافظة الحسكة بشمال شرق سورية.

 

وذكرت "سانا" على موقعها الإلكتروني اليوم أن المروحية سقطت في قرية تل حداد بريف اليعربية، مشيرة إلى أن مدرعات أمريكية قامت بتطويق الموقع.

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وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الطائرة سقطت، دون تحديد سبب سقوطها أو مصير طاقمها، مستبعدة أن " يكون سقوط المروحية ناجما عن استهداف أرضي ولكن على الأغلب سقوطها بسبب عطل فني".

 

وتعد هذه أول طائرة أمريكية تسقط في محافظة الحسكة بعد انتهاء المعارك مع تنظيم داعش نهاية شهر مارس 2019 .

 

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