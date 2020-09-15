شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل 3544 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء تسجيل 3544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 269 ألفا و 407 حالات. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 34 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 4663 حالة.

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