السد القطري يعلن اصابة أحد لاعبيه بفايروس كورونا

وذكر النادي في بيان، "تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعبنا سعود النصر حيث ظهرت نتيجة فحصه إيجابية وبناء عليه سيخضع اللاعب لإجراءات الحجر الطبي".

من جانبه، وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان، أنه يواصل "بتنسيق كامل مع السلطات الصحية في قطر إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة لفايروس كورونا المستجد، على جميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيبا لمنطقة الغرب".



وأوضح، أن "نتائج هذه الفحوصات، اثبتت أن لاعباً واحداً من نادي السد القطري جاءت نتيجته إيجابية لفايروس كوفيد-19".

وتابع، "يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لفريق السد، كما يتم تقديم الإشراف والرعاية الطبيين في بيئة معزولة للاعب الذي جاءت نتيجة إيجابية، بحسب متطلبات البروتوكول الخاص بفايروس كوفيد-19 للبطولة".

وأكمل، "وضمن التزامنا بضمان صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة، يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والسلطات الصحية في قطر، القيام بإجراء فحصوات كوفيد-19 لجميع المشاركين وبما يتوافق مع متطلبات وتعليمات السلامة التي تم الاتفاق عليها".



ويلعب نادي السد في المجموعة الرابعة، وهو يتقابل يوم الثلاثاء مع نادي العين الإماراتي.