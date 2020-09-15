مصدر أمني: انفجار عبوة ناسفة قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة أسفل شجرة قرب مدخل المنطقة الخضراء من جهة طريق مطار بغداد الدولي". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يُخلّف خسائر بشرية أو مادية، سوى بعض الأضرار في السياج الأمني".

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