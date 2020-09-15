ضبط أحزمة ناسفة وأعتدة في أيمن الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، ضبط ثلاثة أحزمة ناسفة وأعتدة خلال تنفيذ واجب في الجانب الأيمن لمدينة الموصل. وقالت الخلية، إن "القوات الأمنية نفذت واجباً في حي الورشان بالجانب الأيمن من الموصل تمكنت خلاله من ضبط ثلاثة أحزمة ناسفة و8 مخازن m16 تالفة و200 إطلاقة متنوعة وعشر (كارتونات) تحتوي كل واحدة منها على 30 قطعة صفيحة ضغط ألغام ضد الدبابات تصنيع محلي".



وأضافت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الواجب تم تنفيذه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة"، مشيرة إلى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

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