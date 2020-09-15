القبض على شخص يتاجر بـ'الدولار المجمد' في الموصل

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عملية استخبارية مشتركة بين مديريتي استخبارات الجريمة المنظمة في الأنبار ونينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتهمين الذي يقوم بالمتاجرة بالعملة المجمدة من قبل البنك الأمريكي (الدولار الليبي) على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية، تم نصب كمين محكم له في إحدى صيرفات مدينة الموصل والقبض عليه بالجرم المشهود، وبحوزته شهادة جنسية مزورة يستخدمها لاستلام المبالغ المحولة".

وتابعت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بتنفيذ الأسلوب الإجرامي المذكور اعلاه، حيث تم تدوين أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة".