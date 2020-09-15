تطوير الاورفلي بالكامل

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن تطوير منطقة الاورفلي بالكامل.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الملاكات في دائرة المشاريع انجزت اعمال التطوير والاكساء في منطقة الاورفلي المحلة 555 ضمن مدينة الصدر شرق العاصمة".

واضافت ان "اعمال التطوير تضمنت قشط واعادة الاكساء لكافة ازقة المحلة وبمساحة تقدر بـ 90 الف متر مربع من الاسفلت وبسمك 5 سم وبفترة عمل قياسية تم انجاز العمل وادخال المحلة الخدمة بالكامل".