بدعم إماراتي.. العيادات المتنقلة تواصل تقديم الرعاية الطبية في حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تواصل دولة الإمارات تقديم الرعاية الطبية المجانية لسكان القرى البعيدة في مختلف مناطق محافظة حضرموت عبر العيادات الطبية المتنقلة التي تسيّرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وذلك ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة لتخفيف معاناة السكان في هذه المناطق.

Advertisements وأجرى الفريق الطبي الميداني - متحدياً العوائق ومشقة التنقل للوصول إلى القرى النائية - فحوصات لـ 105 حالات مرضية بمنطقة عضد في مديرية أرياف المكلا وتم تقديم الرعاية الصحية الأولية والعلاجات المجانية، فضلاً عن تقديم النصائح والإرشادات الصحية عن طريق توزيع بروشورات تثقيفية. وثمن المستفيدون جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لهذه المناطق النائية.. معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة. ويأتي مشروع " العيادات المتنقلة " لتخفيف معاناة السكان في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها المستشفيات أو المراكز الطبية حيث تركزت مهمة العيادة الطبية في معاينة وتشخيص الحالات ، حيث تم اكتشاف بعض حالات سوء تغذية شديدة وأمراض مختلفة تم الكشف عنها ومعالجتها مجانا.

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