شكرا لقرائتكم التحالف ضد داعش ينفي سقوط مروحية له في الحسكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الثلاثاء، في حديث مع قناة "الحدث"، سقوط مروحية أميركية في شمال سوريا.

وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، سقوط مروحية أميركية في قرية تل حداد بريف اليعربية بالحسكة، مؤكدة أن مدرعات أميركية تطوق المكان، حسب ما نقلته عن "مصادر محلية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن وقوع حادث بين قواتها والقوات الروسية الموجودة في سوريا.

وذكر البيت الأبيض حينها، أن الحادث كان سببه الجانب الروسي، وأدى إلى إصابات بين صفوف الجيش الأميركي.