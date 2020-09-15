شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر تعديلات قوانين العقوبات والمرافعات المدنية والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وذلك بعد موافقة مجلس النواب. وأصدر الرئيس السيسي، القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨. Advertisements كما أصدر الرئيس السيسي القانون رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ وذلك بعد موافقة مجلس النواب. نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.



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