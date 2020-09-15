إصابة مغني الراب “Toto” في حادث سير

تعرض مغني الراب “طوطو”، ليلة أمس الاثنين، لحادث سير، أصيب على إثره بجروح على مستوى وجهه، ويده.

وشارك “طوطو”، عبر حسابه على “أنستغرام” صورا له، والضمادة الطبية على وجهه، ويده، موضحا أنه تعرض لحادث سير، دون الحديث عن تفاصيله.

واعتبر طوطو أن تعرضه لإصابات، حاليا، يلزمه الخضوع للراحة، قبل العودة إلى العمل الفني، حيث يرتقب أن يطلق ألبومه الغنائي “الحرباء”.

ولم يحدد طه فحصي، الملقب فنيا بـ”طوطو” تاريخا لإصدار ألبومه، إذ اكتفى بمواعدة الجمهور بإصداره في وقت قريب، لكن تعرضه لإصابات، حاليا، من شأنه أن يأخر ذلك.