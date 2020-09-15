إقليم الدريوش.. حادثة سير بين شاحنة ودراجة نارية تتسبب في وفاة شخصين

شهدت جماعة اولاد امغار، أمس الاثنين، نواحي إقليم الدريوش، حادثة سير خطيرة، بين شاحنة من الحجم الكبير، ودراجة نارية، تسببت في وفاة شخصين.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الشاحنة اصطدمت بدراجة نارية على متنها سائق، ومرافقه، في الطريق الساحلية، الرابطة بين الحسيمة والناظور، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة على مستوى الرأس، والأطراف، ولقيا على إثرها حتفهما في عين المكان.
وباشرت مصالح الدرك إجراءاتها القانونية اللازمة، لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة، فيما تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي.
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