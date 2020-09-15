في ظل كورونا.. الصيادلة يطالبون بالترخيص لهم بتلقيح المواطنين ضد الإنفلونزا

تزامنا مع فصل الخريف وموسم الإنفلونزا؛ راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أم الإثنين، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بشأن منحهم إمكانية تلقيح المواطنين ضد الإنفلونزا الموسمية في الفترة الخريفية على مستوى الصيدليات، وذلك على غرار دول أوربية.

ودعت الكونفدرالية نفسها، وزارة الصحة إلى منح الصيادلة إمكانية التلقيح على مستوى الصيدليات، “كمرافق صحية مؤهلة لتلقيح المواطنين ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك تحسباً ايضاً لأي تطور وبائي، قد يفاقم الوضعية الوبائية الحالية على إثر تزايد عدد الإصابات بجائحة كورونا”.

وأوضحت نقابة الصيادلة في المراسلة نفسها، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن “تلقيح المواطنين ضد الانفلونزا الموسمية في الفترة الخريفية تصادف هذه السنة حالة الطوارئ الصحية لبلادنا المرتبطة بجائحة كورونا”، مشيرة إلى أن “عدة دول أروبية، مثل فرنسا والبرتغال..، اعتمدت هذه المقاربة لتقوية منظوماتها الصحية، ما أن تلقيح نسب كبيرة من المواطنين وصلت إلى 65 في المائة بفضل انخراط أطرها الصيدلانية”.

وتهدف إمكانية تلقيح المواطنين في الصيدليات، بحسب كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى، “تقريب عمليات التلقيح من الفئات المستهدفة، مثل المسنين، وذوي الأمراض المزمنة، لا سيما في ظروف الحجر الصحي الذي يحد من تنقل المواطنين”.