طقس الثلاثاء.. أجواء حارة مع سحب غير مستقرة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بأقصى الجنوب، والجنوب-الشرقي وداخل منطقة سوس، مع تشكل سحب منخفضة وكتل من الضباب، خلال الصباح والليل، فوق السواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية.

وخلال الظهيرة، ستهم سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات مطرية رعدية ومحلية مرتفعات الأطلس، والجنوب-الشرقي، والمنطقة الشرقية واحتمالا الريف. فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق الواجهة المتوسطية.

وستهم زوابع رملية الأقاليم الجنوبية للمملكة وأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة، وما بين 19 و25 رجة بباقي المناطق عموما.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و38 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية وداخل منطقة سوس، وما بين 30 و36 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، والريف وهضاب الفوسفاط، وما بين 22 و29 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة ومهدية، وقليل الهيجان الى هائج في باقي السواحل.