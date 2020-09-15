شكرا لقرائتكم خبر عن بتهم الفساد.. بدء ثاني جلسات محاكمة ناصر الخليفي جنائيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 بدأت ثاني جلسات محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس قنوات بي إن سبورت، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا، بتهم فساد.

وحسب الموقع الرسمي للمحكمة، فإن الجلسة انطلقت في تمام 10:30 صباحا بتوقيت النمسا، 8:30 بتوقيت جرينتش. Advertisements ويحاكم الخليفي بتهم التحريض على ارتكاب أعمال فساد ودفع رشى لحصول قنواته على حق إذاعة مباريات كأس العالم عامي 2026 و2030. وانطلقت المحاكمة الإثنين، بوجود الخليفي، والمتهم الثاني الفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في غياب المتهم الثالث، وهو رجل أعمال يوناني.

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