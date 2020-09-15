شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. إصابات كورونا تقترب من 5 ملايين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 83 ألفا و809 حالات إصابة جديدة بفيروس " كورونا " خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و930 ألفا و237 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان أوردته قناة " إن دي تي في " الهندية اليوم " الثلاثاء " أنه تم تسجيل 1054 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 80 ألفا و776 حالة

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