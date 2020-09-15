10 قتلى موالين لإيران في ضربات جوية على شرق سوريا

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

قتل 10 مسلحين موالين لإيران، غالبيتهم عراقيون، أمس الاثنين في ضربات شنتها طائرات "يرجح أنها إسرائيلية" على شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.



وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس أن الضربات وقعت جنوب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، في أقصى محافظة دير الزور.

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وأشار إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل "1خ مقاتلين موالين لإيران، هم ثمانية عراقيين وسوريان".

وتسبب القصف، بحسب المصدر ذاته، "بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات".

وأفاد الموقع الرسمي للمرصد على الإنترنت بأن سيارات إسعاف شوهدت تهرع من مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية